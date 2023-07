Tem Pepê e Taremi como referências e assina contrato profissional com o FC Porto

João Pedra, 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com os dragões

O avançado João Pedra, de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto, anunciou o emblema azul e branco esta sexta-feira.

O jogador iniciou a carreia no AD Taboeira, tendo saído em 2016 rumo aos dragões. Em 2022/23, somou três golos e uma assistência em 19 jogos realizados pela equipa sub-17. Em 2023/24, integrará a formação sub-19.

Confira as declarações aos meios de comunicação oficiais do clube:

Objetivos: "A curto prazo, é sem dúvida ser campeão nacional pelos sub-19. A longo prazo, quero chegar à equipa principal do FC Porto."

Primeiros dias como sub-19: "É uma experiência nova, mas já tinha tido uma adaptação boa nos Sub-17. Agora é mais puxado e espero que no final possamos festejar todos juntos a conquista do título nacional."

As referências: "Uma das minhas principais referências é o Pepê, por ser extremo e por driblar os adversários. Além do Pepê, também gosto do Taremi, pois trabalha muito para a equipa."