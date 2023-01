Tem Pepê como referência e assina contrato profissional com o FC Porto

Fábio Amaral, avançado de 16 anos, integra o plantel de juniores B.

Depois de Gonçalo Sousa e Vasco Santos, foi a vez de Fábio Amaral assinar contrato profissional com o FC Porto, anunciaram os "dragões" esta quinta-feira.

Fábio Amaral, extremo de 16 anos, diz-se "muito feliz". "Este é um grande motivo de orgulho para mim, para a minha família e para todos os que me acompanharam até agora. Fico feliz por receber este voto de confiança do FC Porto e prometo continuar a fazer o meu trabalho com o objetivo de chegar ao mais alto nível", começou por dizer aos meios de comunicação oficiais do emblema azul e branco, antes de se descrever como jogador: "Sou um jogador forte no um para um, com qualidade técnica, rápido e explosivo."



O jovem revelou ainda a sua referência no plantel principal e as suas ambições. "Se tivesse que escolher uma referência no atual plantel se calhar seria o Pepê, porque tem características idênticas às minhas, faz duas posições, tanto lateral como extremo, e identifico-me com ele", disse.

"[chegar ao plantel principal] É um objetivo que se começa a tornar cada vez mais real, um sonho que se começa a aproximar e sinto que está cada vez mais perto", concluiu.