"Tecatito": a iluminação do Sánchez-Pizjuán antes da apresentação de Corona

Estádio do Sevilha preparado para receber Corona

Estádio do Sevilha preparado para receber extremo, que se despediu esta quinta-feira do FC Porto

Tudo pronto para que Corona seja apresentado como novo jogador do Sevilha. O extremo já tem um estádio preparado para o receber, com iluminação especial.

Nas redes sociais, já corre uma fotografia do interior do Sánchez-Pizjuán, que se ilumina com a palavra "TECATITO".

Depois de se despedir no aeroporto Francisco Sá Carneiro, com uma camisola do FC Porto, Corona viaja para a cidade andaluz rumo a uma nova aventura na carreira.