Tarjas "Basta" nas bancadas do Dragão para o FC Porto-Boavista

Tarjas com a palavra "Basta" foram colocadas nas bancadas do Estádio do Dragão, que este sábado é palco do FC Porto-Boavista, da 19ª jornada da I Liga

Dias depois ter sido utilizada, por diversas vezes, por Pinto da Costa numa declaração na sala de imprensa após o Braga-FC Porto, da Taça de Portugal, a palavra "basta" surge este sábado em diversos pontos das bancadas do Estádio do Dragão, que este sábado é palco do FC Porto-Boavista, da 19ª jornada da I Liga.

Trata-se de mais um episódio da contestação do FC Porto, que nas últimas semanas tem vindo a criticar algumas arbitragens, designadamente nos jogos com Benfica, Belenenses e no duplo confronto com o Braga.

A expulsão de Luis Díaz, no Braga-FC Porto de quarta-feira, foi uma espécie de gota de água que levou Pinto da Costa à sala de imprensa, onde disse: "Basta! Queremos paz no futebol, mas basta! Não brinquem mais com o esforço dos jogadores, treinadores e adeptos do FC Porto".