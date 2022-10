"Taremi voltou a mostrar que é muito maior do que todos os que o atacam juntos"

FC Porto enalteceu a exibição do iraniano no jogo com o Braga.

O FC Porto regressou aos triunfos com uma goleada na receção ao Braga, jogo da oitava jornada do campeonato. Na newsletter Dragões Diário, o clube azul e branco vincou a superioridade perante um adversário que se apresentava ainda sem derrotas e mencionou Taremi.

"Pela segunda vez nesta temporada, o FC Porto foi muito superior a um rival na luta pelo título e venceu no Dragão por três golos de diferença. Depois do triunfo por 3-0 sobre o Sporting, desta vez a vítima foi o Braga, derrotado por 4-1 com golos de Evanilson, Eustáquio, Pepê e Galeno. Apesar de não ter marcado, Taremi foi uma das figuras do jogo e voltou a mostrar que é muito maior do que todos os que o atacam juntos", pode ler-se.

Na classificação, os dragões somam agora os mesmos 19 pontos do Braga, com vantagem no confronto direto, seguindo ambos, provisoriamente, a dois pontos do líder 100% vitorioso Benfica, que se desloca no sábado a Guimarães.