Taremi voltou a ficar em branco e vive o maior jejum da carreira

Avançado iraniano nunca tinha estado nove jogos sem marcar na seleção ou nos clubes que representou.

Taremi voltou a ficar em branco no jogo frente ao Santa Clara e atravessa o maior jejum da carreira. Entre jogos pelo FC Porto e pela seleção do Irão, o avançado já vai em nove partidas consecutivas sem marcar. E, ontem, não foi por falta de ocasiões: dispôs de duas oportunidades para desfeitear o guarda-redes do Santa Clara, ambas na segunda parte, mas atirou para fora, confirmando a má fase que atravessa. Como compensação, foi ele que ganhou o penálti parta Sérgio Oliveira fazer o primeiro golo do jogo.

O internacional iraniano [defrontou a Síria a meio da semana] de 28 anos, jogou antes no país natal, no Catar e no Rio Ave, antes de chegar ao Dragão, mas nunca viveu uma seca tão grande de golos. Na época passada, no Rio Ave, o máximo que esteve foi cinco jogos sem faturar.