Taremi volta a surgir em força nos rumores, mas o foco não é desviado

Associado, de novo, a Tottenham, Milan e Inter nos últimos dias, avançado só pensa na Supertaça.

A poucos dias do arranque oficial da temporada, o nome de Taremi voltou a surgir em força nos rumores de mercado, ainda que os alegados interessados não sejam novos. O avançado, porém, mantém-se absolutamente tranquilo a trabalhar no Olival e não desvia o foco do primeiro objetivo de 22/23 dos dragões: a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica.

Todas as sondagens e abordagens seguem diretamente para Jorge Mendes, o empresário que tem aval para gerir a carreira do jogador.

Em todo o caso, o iraniano sabe, tal como O JOGO escreveu, que no Olival e no Dragão ninguém quer ouvir falar de mercado até quarta-feira, dia do embate com os encarnados. Para além disso, os três clubes que voltaram a ser apontados como interessados no goleador portista, Tottenham, Milan e Inter, não avançaram com qualquer proposta oficial porque estão dependentes de várias situações. Por isso, é prematuro dizer que o clássico poderá ser o último jogo de Mehdi de azul e branco.

Começando pelos "spurs", de acordo com alguma Imprensa, o emblema londrino estará na disposição de oferecer 24 milhões de euros pelo passe de Mehdi, mas só se entretanto vender a estrela da companhia Harry Kane, que ainda ontem marcou quatro golos num particular com o Shakthar. O Bayern está muito interessado no internacional inglês e já terá chegado aos 100 milhões de euros - mais 20 M€ em objetivos -, mas ainda não recebeu uma resposta, o que indica que o Tottenham está a fazer os possíveis para manter o jogador. Taremi, portanto, só entrará na equação se esse negócio avançar, sendo que o FC Porto não está interessado em libertar o seu goleador por menos de 30 milhões de euros, mesmo que este esteja já no último ano de contrato.

Os ingleses até serão os que têm maiores argumentos financeiros para convencer o FC Porto, ao contrário do Milão. Os "rossoneri" já "namoraram" o iraniano e abandonaram o tema por causa das regras internas. Agora, a pista terá sido reativada à boleia do anuncio da federação italiana, que passou a considerar os jogadores da Grã-Bretanha e da Suíça como cidadãos da União Europeia, permitindo ao Milan ter, de novo, uma vaga para um "não europeu". Mesmo assim, dificilmente conseguirá chegar aos valores pedidos pela SAD azul e branca.

Finalmente, o Inter de Milão voltou, ontem, a ser associado a Taremi pela "Gazzetta dello Sport". Diz o jornal que o treinador, Simone Inzaghi, entregou à direção uma lista com três nomes para a sucessão a Lukaku e na qual consta o nome de Taremi, juntamente com Folarin Balogun (Arsenal), o preferido da direção por ser mais novo (22 anos), e de Álvaro Morata (Atlético de Madrid). O espanhol, diga-se, é da mesma idade de Taremi e Inzaghi dará prioridade a alguém mais experiente, à imagem de Lukaku Porém, há uma outra condicionante: a investida num novo avançado está dependente da saída de Joaquín Correa a título definitivo de forma a conseguir a liquidez necessária para comprar outro jogador. O que também ainda não aconteceu.

Até 31 de agosto ainda muito poderá suceder, naturalmente, mas para já ninguém tira da cabeça de Taremi a luta pela conquista da Supertaça.