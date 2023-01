Taremi volta a defender a liberdade do povo iraniano

Avançado do FC Porto usa a redes sociais para apontar o dedo ao regime do seu país, poucas horas depois de festejar a conquista da Taça da Liga

Poucas horas depois de festejar a conquista da Taça da Liga, Taremi não esquece o que se passa no seu país e voltou a usar as redes sociais para pedir justiça aqueles que têm sido perseguidos e presos pelo regime na sequência dos tumultos sociais que há vários meses acontecem um pouco por todo o Irão.

"Como iranianos, todos nós queremos liberdade. A libertação de prisioneiros políticos dos recentes protestos deve acontecer agora. Eles devem poder reunir-se com as suas famílias. Essas famílias estão a sofrer e à procura dos seus entes queridos. Eu sonho com felicidade para meu povo", escreveu Taremi.