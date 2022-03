Taremi viajou para o Irão, mas falha jogo com o Líbano

Avançado regressa terça-feira a Portugal para começar a trabalhar com o FC Porto.

Taremi não vai jogar, amanhã, com o Líbano, na jornada que encerra a fase de qualificação asiática para o Campeonato do Mundo do Catar. O avançado viajou para o Irão no domingo, depois de ter cumprido sete dias de isolamento por ter testado positivo para a covid-19, mas acabou dispensado após ser observado pelo departamento médico e ter conversado com Dragan Skocic.

Embora pudesse ter poupado o cansaço provocado pelas viagens, O JOGO sabe que Mehdi optou por rumar a Meshed para evitar novo mal-entendido com o selecionador, como sucedeu na parte final de 2021, que, de resto, motivou o seu afastamento de uma convocatória dos "Leões da Pérsia". O iraniano quis dar mais um sinal de total comprometimento com a seleção, que já tem o apuramento para o Mundial garantido.

O Irão ocupa o segundo lugar do grupo A da terceira de fase de qualificação para a prova a organizar pelo Catar, com menos um ponto do que a Coreia do Sul. Para regressar ao topo, os iranianos precisam de derrotar o Líbano e esperar que a seleção orientada por Paulo Bento escorregue nos Emirados Árabes Unidos.