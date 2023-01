Taremi: "Vamos ver o que acontece com o Benfica"

Taremi abraçado por vários jogadores do FC Porto

Melhor marcador do FC Porto já virou baterias para o jogo de sábado, em casa do Vitória de Guimarães

Autor de um dos quatro golos com que o FC Porto bateu o Famalicão anteontem, Taremi apressou-se a virar baterias para o jogo do próximo sábado, em casa do V. Guimarães. "Vamos preparar o nosso plano para esse jogo e vamos a Guimarães para ganhar", atirou o avançado, em declarações exclusivas aos meios online dos dragões.

A missão continua clara: revalidar o título. Para isso, é preciso "ganhar todos os jogos". "É o que tentamos fazer. Vamos ver o que acontece com o Benfica e fazer o nosso trabalho. Esperamos manter-nos assim", afiançou Mehdi, mais feliz pelos três pontos somados ante os famalicenses do que pelo tento marcado. "Queríamos controlar desde o início e pôr em prática o nosso plano. Fizemos um bom trabalho, marcámos dois golos cedo e ganhámos outra vez", concluiu.