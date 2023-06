Figura pública iraniana enalteceu opção do avançado, que partilhou a mensagem.

De forma indireta, mas suficientemente explícita, Mehdi Taremi corroborou as notícias da nega dada ao Al Hilal, que lhe oferecia um salário de 35 milhões de euros e satisfazia as pretensões do FC Porto para a venda do passe.

No Instagram, o avançado partilhou uma publicação de Arash Zellipour, ator e produtor televisivo do Irão, que enalteceu a atitude do compatriota. "Ao contrário de muitos futebolistas de primeira classe do mundo, Mehdi não pensa nas propostas astronómicas da Arábia Saudita", escreveu Zellipour, em referência aos inúmeros futebolistas que têm selado mudanças para aquele país. "Ele procura alcançar os seus sonhos na Europa e não prefere o dinheiro em vez de progredir na primeira classe do futebol mundial. Mehdi tem grandes sonhos e posso dizer com orgulho que é um dos futebolistas mais profissionais da história iraniana. Com a partida de tantos futebolistas de primeira classe para a liga saudita e o "não" de Taremi, devemos respeitá-lo mais do que nunca agora", acrescentou.

Tomada a decisão, Mehdi continua a ser associado a clubes europeus. Os últimos rumores colocam-no na lista do Marselha.