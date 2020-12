Taremi vai a jogo mas Pepe é dúvida no FC Porto

Avançado sofreu um traumatismo na perna direita, mas recuperou e pode defrontar o Moreirense. Já o central tenta estar apto para o Benfica

As queixas com que Taremi terminou o jogo com o V. Guimarães não serão impeditivas de alinhar domingo, com o Moreirense, no Estádio do Dragão. O avançado sofreu um traumatismo na perna direita contra os vimaranenses, mas o resultado da reavaliação efetuada ontem não indicou nada de relevante, pelo que nem sequer foi mencionado no boletim clínico do FC Porto, divulgado após o treino matinal.

Já Pepe dificilmente estará em condições para defrontar a equipa de Moreira de Cónegos, uma vez que apresenta uma uma contratura no músculo solear da perna direita, numa altura em que o calendário do FC Porto nas primeiras semanas de 2021 é bastante apertado, com jogos frente ao Moreirense (dia 3), ao Famalicão (8) e ao Nacional (12), este para a Taça de Portugal. O objetivo do capitão dos azuis e brancos passa agora a ser estar cem por cento operacional a 15 de janeiro, dia de clássico com o Benfica, no Dragão, desta vez a contar para o campeonato.

Se a ausência de Pepe causa algumas dores de cabeça a Sérgio Conceição na formação da dupla de centrais, a disponibilidade de Taremi é seguramente uma boa notícia. O iraniano está a viver o melhor momento desde que chegou ao Dragão e o treinador portista poderá, assim, mantê-lo ao lado de Marega no ataque. Uma sociedade que tem resultado em pleno nos últimos jogos e que, de resto, tem contribuído para a boa campanha do FC Porto na presente temporada. A influência do avançado contratado ao Rio Ave ficou, aliás, bem vincada nas últimas cinco partidas em que foi titular. Depois de marcar nos dois encontros com o Tondela (um na vitória por 4-3, para o campeonato, e outro no triunfo por 2-1, para a Taça de Portugal), Taremi bisou em Guimarães e ajudou a equipa a vencer por 3-2. Pelo meio ainda assinou uma assistência para Marega na vitória, por 2-0, diante do Nacional, e sofreu o penálti que resultaria no primeiro golo. Na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, também sofreu a falta que resultou na grande penalidade convertida por Sérgio Oliveira.