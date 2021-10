Taremi: um agradecimento nas redes sociais após registo inédito pelo FC Porto

Avançado fez um hat trick com o Tondela, que passa agora a ser a equipa que mais sofreu com o iraniano.

Noite de sonho para Mehdi Taremi em Tondela: o avançado apontou o primeiro hat trick com a camisola do FC Porto e aumentou a conta pessoal diante do clube beirão, que, curiosamente, passou a constar no primeiro lugar da lista de vítimas favoritas do iraniano, que já lhes marcou por seis ocasiões. Seguem-se Moreirense e Al Wahda, com cinco golos cada.

O avançado, que cumpre a segunda temporada no Dragão, deixou uma mensagem nas redes sociais com um agradecimento aos companheiros de equipa. "Muito obrigado a todos os jogadores que com o seu esforço e empenho me permitiram fazer o hat trick", escreveu, recolhendo a reação de outros jogadores do FC Porto.