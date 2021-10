Taremi: "Trabalhamos para superar as barreiras que nos vão aparecendo no caminho"

Taremi no FC Porto-Boavista

Taremi recorreu às redes sociais depois do FC Porto-Boavista (4-1), partida da 10ª jornada da Liga Bwin

É certo que depois do hat-trick em Tondela, Taremi ficou em branco no FC Porto-Boavista. Apesar disso, o iraniano voltou a ser um dos melhores em campo, ele que esteve envolvido em três lances polémicos na área axadrezada e muito contestados pelos portistas.

"Seguimos em frente! Trabalhamos dia-a-dia para superar todas as barreiras que nos vão aparecendo no caminho", pode ler-se na publicação feita no Twitter.