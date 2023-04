Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O golo de Taremi na Luz foi o 50.º pelo FC Porto na Liga. Só mais quatro estrangeiros lá chegaram

Não há Ramadão que impeça Taremi de fazer a diferença e, à semelhança dos anos anteriores, o avançado tem conseguido "alimentar-se" de golos. 2023 até não está a ser de grande produção, mas o iraniano foi à Luz confirmar a cambalhota no marcador, na sexta-feira, e, com isso, atingiu a meia centena de golos pelo FC Porto no campeonato nacional.