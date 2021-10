Taremi marcou o golo do FC Porto com o Santa Clara

Declarações de Taremi, avançado do FC Porto, após a derrota com o Santa Clara (3-1), esta terça-feira, no estádio São Miguel, no encontro do Grupo D da Taça da Liga.

A derrota: "Não era o resultado que queríamos. Tivemos muitas oportunidades para marcar, mas não tivemos sorte e isso foi muito mau para nós. Agora é continuar a pensar no futuro. Obrigado aos nossos adeptos que vieram aqui e vamos ver o que futuro nos reserva. Mas vamos dar o nosso melhor pelo FC Porto."

Desgaste físico: "É normal. Somos o FC Porto e estamos habituados a esta situação. Não é estranho para nós, mas é muito difícil, com muitas viagens... Mas é o futebol e temos de lidar."