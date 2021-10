Declarações do avançado iraniano, no final do encontro com o AC Milan (1-0)

Jogo: "Não conseguimos marcar mais. O Milan é uma grande equipa, eles jogam muito bem."

Oportunidades: "Tive algumas oportunidades, mas estive infeliz. É muito difícil o primeiro jogo após as seleções. Ganhámos, foi perfeito."

Apoio: "Como disse, tive muitas oportunidades. Foi excelente, com todo o apoio que tivemos".