Taremi terá um interessado em França e Mbemba pode ser ajuda

Taremi, goleador do FC Porto

Avançado iraniano tem contrato com o FC Porto até 2024.

Depois de associado ao Al Hilal, da Arábia Saudita, Mehdi Taremi continua em foco no que toca aos rumores do mercado de transferências. O avançado iraniano do FC Porto é este domingo apontado ao Marselha, de França, pelo jornal Le Quotidien du Sport.

Taremi, que completa 31 anos no próximo mês de julho, estará na mira do atual terceiro classificado da Ligue 1, onde alinham os portugueses Nuno Tavares e Vitinha, este último um avançado contratado ao Braga no passado mercado de janeiro, por 32 milhões de euros.

A publicação realça que o Marselha tem em Mbemba um precioso aliado. O central congolês jogou com Taremi nos dragões e terá dado excelentes indicações sobre o goleador.

Taremi tem contrato com o FC Porto até 2024, onde cumpre a terceira temporada e com 72 golos apontados.