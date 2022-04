Diogo Amado jogou com Taremi durante época e meia, entre 2018 e 2019, no Al-Gharafa, do Catar.

O triunfo do FC Porto em Guimarães (0-1) teve assinatura de Taremi, autor do único golo do encontro, resultante da conversão de uma das duas grandes penalidades que sofreu e que alargaram a conta pessoal do avançado dos dragões nesse capítulo.

Nesse sentido, O JOGO procurou perceber qual o segredo por trás do histórico de Mehdi na grande área, consultando um ex-companheiro de equipa do iraniano.