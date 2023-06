"Taremi tem ainda cinco ou seis anos para jogar futebol a um bom nível"

Carlos Queiroz conhece Taremi desde que o avançado do FC Porto tinha 19 anos. Não duvida que será complicado continuar em Portugal

Taremi surgiu na segunda-feira como um dos nomes da lista de potenciais reforços do Milan. Uma notícia que não surpreende Carlos Queiroz, com quem privou nas passagens pela seleção do Irão.

Aos 30 anos, o avançado iraniano ainda pode aspirar a mais? "Foi um jogador sempre saudável. Nunca teve história de complicações. E com o treino e a qualidade da sua atitude, tem ainda cinco ou seis anos para jogar futebol a um bom nível", considera Carlos Queiroz, entrevistado no programa da Bola Branca, da Rádio Renascença.

"Penso isso desde o princípio, quando fiz um esforço enorme - como treinador dele no Irão - para lhe abrir a oportunidade de uma carreira internacional. Felizmente isso aconteceu. E é isso o mais importante. Agora as asas são dele e a ele pertencem as decisões de para onde voar e onde pousar", acrescentou.

"Tentei colocá-lo em Portugal. Mais do que uma avaliação - porque essa já foi feita há muito tempo - é o meu orgulho pelo sucesso que está a ter. O que para mim não é uma surpresa, já que desde os 19 anos que reconheci nele um potencial enorme. Desejo que continue na senda dos sucessos, sabendo que, de uma maneira ou de outra, fiz parte da sua vida no campo profissional e também nos afetos e na amizade", disse ainda sobre o avançado portista.

Taremi vai fazer 31 anos a 18 de julho. Na época de 2022/23, marcou 31 golos e fez 12 assistências em todas as competições, acabando como o melhor marcador da I Liga, com 22 golos.