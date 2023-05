"Taremi talvez seja um dos melhores avançados a jogar na Europa"

Drulovic aplaude diversidade do artilheiro Taremi.

O futebolista internacional iraniano Mehdi Taremi, que se tornou pela primeira vez o melhor marcador da I Liga portuguesa, com 22 golos pelo FC Porto, brilhou pela diversidade ofensiva, reitera o ex-avançado sérvio Ljubinko Drulovic.

"Fez uma excelente dupla com Evanilson ou Toni Martínez, mostrou bastante qualidade, está a evoluir como jogador e entrou muito bem na equipa do FC Porto. É um avançado com excelentes características, muito possante e que sabe bater bem os penáltis. É um jogador completo para aquela posição, que aproveita da melhor maneira a sua qualidade individual dentro da própria equipa. Talvez seja um dos melhores avançados a jogar na Europa neste momento e tem feito excelentes jogos, não só na I Liga, como nas provas europeias", observou à agência Lusa o antigo extremo dos dragões, entre 1993 e 2001.

O avançado, de 30 anos, tornou-se o 16.º jogador do FC Porto a arrebatar a distinção de melhor marcador da prova, ao destacar-se de Gonçalo Ramos, do campeão Benfica, que concretizou 19 golos, enquanto a derradeira posição do pódio foi dividida por João Mário, também dos encarnados, e pelo espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, ambos com 17.

Taremi sucedeu ao uruguaio Darwin Núñez, que dominou a lista de artilheiros da época passada, ao acumular 26 tentos pelo Benfica antes de rumar aos ingleses do Liverpool, e emerge para Drulovic como a "figura principal" da equipa treinada por Sérgio Conceição.

"Há outros jogadores que têm muita qualidade. Poderíamos falar de Otávio, Uribe, Pepe ou do próprio Grujic, que eu conheço muito bem, para além de mais alguns. Na minha opinião, Taremi foi o jogador que marcou esta época em termos individuais. O FC Porto vale sempre pelo coletivo, mas parece-me que ele fez muitos golos importantes", notou o ex-internacional jugoslavo e atual treinador-adjunto da seleção principal da Sérvia, que venceu cinco campeonatos, quatro Taças de Portugal e cinco Supertaças nos dragões.

Outros melhores artilheiros da I Liga ao serviço do FC Porto já tinham sido o malogrado bibota Fernando Gomes (seis vezes), o brasileiro Mário Jardel (quatro) e o colombiano Jackson Martínez (três), assim como, de maneira singular, os brasileiros Hulk, Pena ou Azumir, o argentino Lisandro López, o sul-africano Benny McCarthy, o jugoslavo Kordnya e os portugueses Domingos Paciência, Jacques, Araújo, Correia Dias, Costuras e Pinga.

Contratado ao Al-Gharafa, do Catar, Taremi estreou-se na I Liga com 18 golos marcados pelo Rio Ave e até foi um dos mais eficazes na edição de 2019/20, perdendo apenas, por um tento, para o benfiquista Carlos Vinícius.

O avançado transferiu-se para o FC Porto na época seguinte e foi subindo de rendimento na tabela dos artilheiros, sendo terceiro colocado em 2020/21 (16 golos), vice-líder em 2021/22 (20) e vencedor em 2022/23 (22), de uma distinção que o clube já não ganhava desde o tri selado por Jackson Martínez em 2012/13 (26), 2013/14 (20) e 2014/15 (21).

Congregando no seu palmarés as conquistas de um campeonato, uma Taça de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, o iraniano rubricou um inédito póquer na vitória em Vila Nova de Famalicão (4-2, da 33.ª e penúltima ronda) para bater o brasileiro Hulk como terceiro melhor marcador estrangeiro da história do clube e somar agora 80 tentos em 146 duelos, atrás de Jardel (168 em 175) e de Jackson (92 em 136).