Taremi suspenso por um jogo é baixa para o jogo com o Sintrense

Mapa de castigos divulgado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina na sequência da expulsão no encontro com o Paços de Ferreira, sábado passado, em jogo da oitava ronda da Liga Bwin.

O avançado internacional iraniano viu o segundo amarelo já perto do apito final, depois de Manuel Mota ter considerado que simulou uma grande penalidade, lance que originou um comentário de Sérgio Conceição.

Taremi irá, de acordo com o mapa de castigos divulgado esta quarta-feira, falhar o encontro com o Sintrense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para Massamá.