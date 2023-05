Taremi sagra-se o melhor marcador do campeonato e acaba com jejum no FC Porto

Taremi, goleador do FC Porto e do campeonato

Jackson, em 2014/15, tinha sido o último jogador dos dragões com o estatuto de máximo goleador da prova.

Mehdi Taremi sagrou-se o melhor marcador do campeonato 2022/23, com 22 golos apontados na prova. Esta é a primeira vez que o avançado iraniano atinge esse estatuto em Portugal, onde chegou na temporada 2019/20, para representar o Rio Ave.

O jogador de 30 anos assinou 18 remates certeiros na época de estreia, 16 na campanha seguinte, já ao serviço dos dragões, e 20 na anterior, isto no que toca ao campeonato.

O FC Porto não tinha nas suas fileiras o goleador da prova desde 2014/15, quando Jackson Martínez terminou a competição com 21 golos, mais um do que aqueles que tinha feito na época anterior, e menos cinco do que em 2012/13, nas quais também foi o rei dos artilheiros.

Seguiram-se Jonas (Benfica, 32 golos), Bas Dost (Sporting, 34), mais vez Jonas (34), Seferovic (Benfica, 23), Carlos Vinícius (Benfica, 18), Pedro Gonçalves (Sporting, 23) e Darwin (Benfica, 26).

No que toca a esta época, Gonçalo Ramos, com 19 golos, e João Mário, com 17, ficaram nos restantes lugares do pódio