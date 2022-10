Taremi: renovação em agenda e trono persa da Champions na mira

Taremi é um das figuras do FC Porto

Vontade do FC Porto é premiar a influência do camisola 9 com um novo vínculo. Jogo de quarta-feira, em Brugge, pode coroar a melhor campanha individual na Liga dos Campeões a nível de golos.

A 7 de outubro, quando o FC Porto oficializou a prorrogação dos contratos de Pepê, Evanilson, João Mário e Zaidu, Pinto da Costa deu voz ao desejo de "renovar com todos os jogadores que o treinador acha importantes", manifestando vontade de dar mais novidades no futuro próximo.

"Espero, de facto, que em breve haja mais", afirmou o presidente dos dragões.