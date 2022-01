Taremi reina entre os pares: um avançado "intruso" com queda para as assistências

Taremi é um intruso num mundo dominado por laterais, médios e extremos. Parceiros do ataque foram os maiores beneficiários das ofertas. Só Otávio o acompanha na última época e meia

Num momento da história em que o último passe tem ganho cada vez mais importância em comparação com o passado, Taremi vai-se assumindo como um atacante diferenciado, juntando o melhor dos dois mundos. Tal como na jornada anterior, com o Benfica, também terminou o encontro com o Estoril com um golo e uma assistência, por sinal a vigésima oferta desde que se estreou pelos azuis e brancos.

A meta já foi cruzada por vários jogadores ao longo da história do FC Porto, mas nenhum avançado desde o começo do século a alcançou em tão pouco tempo como o iraniano, que no espaço de um ano e meio surge como um intruso num mundo habitualmente dominado por laterais, médios e extremos.