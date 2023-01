Taremi recebeu prémio de melhor jogador de novembro e dezembro pelo Sindicato

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, esteve no Olival.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, recebeu o prémio de melhor jogador da Liga Bwin de novembro e dezembro, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

Joaquim Evangelista, presidente do organismo, esteve no Olival e entregou o troféu ao internacional iraniano.

Com 16,78 por cento dos votos, o internacional iraniano bateu a concorrência de Ricardo Horta (12,98 por cento), do Braga, e de Pedro Porro (12,55 por cento), do Sporting.