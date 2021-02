Taremi recebe mensagem de motivação de lenda do futebol iraniano

Internacional pelo Irão em 111 ocasiões, com presenças no Mundiais de 1998 e 2006, Medhi Madhavikia desejou boa sorte ao compatriota do FC Porto recorrendo a um jogo onde deu dores de cabeça à Juventus

Alvo da curiosidade de todos os iranianos, Taremi vai ter esta quarta-feira um país inteiro a apoiá-lo no duelo frente à Juventus e nem as lendas do futebol local se mostraram indiferentes à noite de gala do avançado do FC Porto, como foi o caso de Medhi Madhavikia.

Dono de 111 internacionalizações pelo Irão, com presenças nos Mundiais de 1998 e 2006, o antigo extremo partilhou uma fotografia de um Hamburgo 4-4 Juventus - onde fez um golo, uma assistência e sofreu um penálti pela equipa alemã - para desejar boa sorte a Taremi. "Querido Medhi [Taremi] espero que me faças reviver as memórias de há 20 anos", escreveu Madhavikia, na sua conta de Instagram.