Taremi queria outro desafio para o Irão: "Somos obrigados a ir ao torneio"

Jogador do FC Porto considera que a Liga das Nações da CAFA não será útil para o Irão.

Mehdi Taremi está com a seleção do Irão para participar na Liga das Nações da CAFA, mas admitiu que preferia outro tipo de desafios. Em linha com o que dissera há uns meses, a ideia que o Irão precisa de se desafiar contra as grandes seleções, o avançado do FC Porto crê que este torneio não será de grande ajuda.

Organizado pela Associação de Futebol da Ásia Central, a Liga das Nações é composta por dois grupos. No A estão Uzbequistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Omã. No B, competem Irão, Quirguistão e Afeganistão.

"Não acho que isto nos ajude do ponto de vista técnico, mas temos de participar e ver o que acontece. Organizam o torneio e somos obrigados a ir", afirmou Mehdi aos jornalistas iranianos, à margem do treino.

"Estes jogos podem ser importantes em termos de convivência. Ficamos a conhecer melhor a mentalidade da equipa técnica e os treinadores ficam a conhecer melhor os jogadores. Mas tecnicamente não é tão útil quanto pensam", reiterou o avançado, que anda assim recusou a ideia que o Irão tenha caminho aberto até ao título:

"Não existem facilidades. Se queres ganhar o torneio, tens de vencer todos os jogos, não importa contra quem jogues."

Os vários jornalistas presentes também perguntaram a Taremi sobre rumores de mercado e uma suposta oferta da Arábia Saudita. "Estou aqui para falar da seleção", devolveu o jogador do FC Porto.

O Irão joga no dia 13 com o Afeganistão e a 16 contra o Quirguistão.