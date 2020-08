Taremi quer assinar pelo FC Porto. Novas investidas têm passado ao lado

Sporting desmente ter tentado intrometer-se no negócio entre Rio Ave e FC Porto e a intenção do avançado continua a ser a de jogar a Liga dos Campeões. As novas investidas têm passado ao lado

Taremi viaja domingo para Portugal e espera assinar pelo FC Porto no início da próxima semana. Essa é a história de quarta-feira e também de quinta-feira. Nada mudou entretanto, apesar de o jogador ter sido aliciado nos últimos dias com um contrato mais vantajoso oferecido por outra equipa que se desconhece.

O iraniano está firme na decisão de ser dragão, não admite jogar outra competição que não a Liga dos Campeões e elegeu há muito tempo o FC Porto como destino. Com o acordo entre FC Porto e Rio Ave praticamente consumado, não haverá forma de travar este desfecho, apesar das ditas tentativas de desvio. É esse o entendimento de todos os envolvidos no negócio, mesmo depois dos rumores que ontem foram trazidos a público.

A história chegou às notícias via "Maisfutebol", que escreveu ser o Sporting o autor da suposta intromissão de última hora, com a improvável ajuda de Antero Henrique, antigo diretor geral da SAD do FC Porto, coadjuvado por Raul Costa, advogado que também exerceu funções nos azuis e branco. A mesma notícia indicava até os valores do suposto contrato oferecido ao jogador: 1,2 milhões de euros por ano, o dobro do que o FC Porto teria começado por oferecer. Antes, porém, já Diamantino Miranda, comentador da CMTV afeto ao Benfica, tinha lançado a suspeita de que Taremi não seria jogador do FC Porto.

Fonte próxima do jogador garantiu a O JOGO, porém, que nada se teria alterado na decisão do iraniano. A resposta positiva aos portistas está dada e isso não irá mudar, mesmo que o Rio Ave possa ter outra proposta superior, o que até agora não se conhece. De outra forma, nesta fase, só mesmo os vilacondenses poderão desviar o jogador, se recusarem a proposta do FC Porto em detrimento de outra que possa chegar. Mas não é de crer que isso possa acontecer, até pelo respeito institucional entre os dois clubes e pela postura que António Silva Campos e Pinto da Costa têm mantido.

Ainda assim, seja de que forma for, essa tentativa de desvio não foi feita pelo Sporting, garantiu fonte daquele clube a O JOGO. Da mesma forma que Antero Henrique não esteve envolvido em nenhuma manobra nesse sentido.

Taremi faz hoje teste à Covid-19 e embarca domingo para Portugal. Na próxima semana deve apresentar-se no Olival e começar a treinar às ordens de Sérgio Conceição. Sem desvios no caminho.