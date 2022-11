"Taremi? Quando se marca um golo pelo FC Porto é tocar no coração de milhões de benfiquistas..."

Carlos Queiroz, selecionador do Irão, em declarações aos jornalistas portugueses no Catar, defendeu Mehdi Taremi, avançado do FC Porto.

Taremi é perseguido em Portugal? "Vocês sabem que há um enigma em Portugal, poucas pessoas sabem qual é o meu clube além do Manchester United. Vocês sabem que em Portugal quando se marca um golo pelo FC Porto é tocar no coração de três ou quatro milhões de benfiquistas e mais um milhão e meio de sportinguistas. Quando se marca um golo pelo Sporting é tocar no coração dos outros. É normal que um jogador em Portugal que de repente tem tanto sucesso e que é um excelente jogador, depois de ter conseguido algumas vitórias para o FC Porto, é natural que alguma Imprensa de Lisboa não goste muito disso. Foi sempre assim e acho que não mudou."

Expulso na Liga dos Campeões: "Foi uma vez, mas os outros penáltis todos ninguém contestou, fora todos penáltis, não foram? Na Liga dos Campeões não foi só ele que tentou um penálti, muitas pessoas tentaram. Se formos aos nossos tempos, temos também outros jogadores, faz parte do jogo e é por isso que a FIFA instituiu uma penalização. Ele foi abusivo nesse jogo, como ele próprio reconhece, foi penalizado, agora não me consta que tenha sido penalizado nos outros todos em que o clube ganhou os campeonatos."

Taremi é a estrela maior do Irão? "Não, temos um jogador que é muito mais importante e melhor do que ele, que é a equipa."