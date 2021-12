Taremi pode ganhar metros no FC Porto no jogo em casa do Vizela

Recuperação de Evanilson a tempo do Vizela é cenário complicado e o iraniano poderá ser, de novo, a referência na área.

Após ter sido suplente utilizado contra o Braga e de ter entrado no plano de poupanças ante o Rio Ave, Taremi prepara-se para voltar ao onze do FC Porto, provavelmente numa posição diferente daquela que tem desempenhado nos últimos tempos.

Evanilson continua a fazer tratamento ao traumatismo que sofreu no joelho esquerdo e será uma incógnita até perto do apito inicial do encontro com o Vizela, pelo que, confirmando-se a ausência, o iraniano tem porta aberta para funcionar como homem de área portista, deixando os terrenos mais recuados que tem pisado para outro jogador.