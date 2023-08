Avançado do FC Porto assinala o fim da pré-temporada e aponta a 2023/24.

Mehdi Taremi recorreu às redes sociais nesta quinta-feira para interagir com os adeptos do FC Porto, antevendo a temporada 2023/24 que inicia oficialmente no dia 9 de agosto, quarta-feira, com a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica.

"Pré-época concluída. Família Portista, estão prontos para a época 23/24? Vamooosss, portistas", lê-se num "tweet" do avançado iraniano.