Taremi: para lá dos golos e assistências, há um dado curioso que salta à vista

O iraniano lidera nos penáltis sofridos na I Liga, desde 2019/20.

Nem só pelos golos ou assistências se mede o impacto de um avançado e, no caso de Mehdi Taremi, salta à vista um dado curioso que na Supertaça saiu reforçado: os penáltis sofridos.

Desde que chegou a Portugal, no início de 2019/20, o iraniano já foi derrubado na área por doze vezes, nove ao serviço do Rio Ave e três com a camisola do FC Porto. No que apenas ao campeonato diz respeito, e tendo por amostra o mesmo período, Taremi lidera destacado esse registo, com dez penáltis conquistados, o dobro do segundo jogador, Carlos Júnior, do Santa Clara; Marega, com quatro, vem logo atrás.

Pela equipa de Vila do Conde, o ponta de lança também sofrera um penálti no jogo com o Marinhense, para a Taça de Portugal, e o último castigo máximo foi assinalado na Supertaça, por falta de Vlachodimos, guarda-redes do Benfica.

Entre Rio Ave e FC Porto, o avançado já foi derrubado para castigo máximo em 12 ocasiões, a última das quais na Supertaça. As dificuldades que provoca aos adversários são visíveis noutros indicadores

Este registo de Taremi complementa-se com outros dados que ajudam a perceber o impacto do ponta da lança na manobra ofensiva, bem como as dificuldades que causa aos adversários, na mistura de técnica com estampa física. Por exemplo, quando foi substituído aos 76", frente ao Benfica, Taremi era o jogador com mais faltas sofridas (cinco). Por outro lado, com 356 minutos jogados na I Liga (menos de metade dos possíveis), Taremi é o jogador com mais toques na área por 90 minutos - 6,75. Indicadores que fazem de Taremi um perigo à solta na área, com a particularidade de também se dar bem na execução dos penáltis: na época passada, converteu todas as sete tentativas e, já em 2020/21, marcou de penálti pelo Irão.