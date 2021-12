Vizela, 19/12/2021 - O Futebol Clube de Vizela recebeu esta noite o Futebol Clube do Porto no Estádio do FC Vizela em jogo a contar para a 15ª jornada da I Liga 2021/2022. Mehdi Taremi ; Richard Ofori (Miguel Pereira/Global Imagens)

Fotografia: Taremi no Vizela-FC Porto