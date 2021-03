Taremi nos eleitos do Irão para jogo de preparação com a Síria

Avançado do FC Porto foi convocado para representar a seleção iraniana, assim como Jafar Salmani, defesa do Portimonense.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foi convocado para representar a seleção do Irão no jogo de preparação com a Síria, agendado para o dia 30 de março.

Além do jogador dos dragões, também o defesa Jafar Salmani, do Portimonense, consta na lista de 24 eleitos da equipa do Médio Oriente.

O duelo com a Síria é o único compromisso do Irão nesta paragem para jogos de seleções, depois de as partidas de qualificação para o Mundial'2022 terem sido adiadas.