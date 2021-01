Taremi no onze, Taremi no banco: a diferença e os números do FC Porto

Avançado tem evoluído de forma galopante, é o portista que menos tempo precisa para marcar e, nos rivais, só Pedro Gonçalves e Seferovic fazem melhor. Persegue Sérgio Oliveira como goleador interno

A presença regular de Taremi no onze do FC Porto tem cerca de um mês (cinco jogos seguidos, seis nos últimos sete desafios), tempo mais do que suficiente para a ratificar a aposta. O iraniano já havia sido titular antes, mas só em dezembro se afirmou, definitivamente, como primeira escolha de Sérgio Conceição.

FC Porto ganhou os nove jogos com o iraniano a titular, marcou mais golos e sofreu menos

E a verdade é que, coincidência ou não, o FC Porto ganhou sempre desde então, como já tinha vencido nas ocasiões anteriores em que o avançado jogara como titular.

Os dados acima representados são muito claros: além de 100% vitoriosa, a equipa marca mais com Taremi no onze (só uma vez jogou como avançado único) do que quando este salta do banco ou nem isso. E desengane-se quem pensa que a introdução de mais um avançado deixa a equipa mais vulnerável: ainda que a diferença não seja significativa, o FC Porto também sofre, em média, menos.

Os números de Taremi estão cada vez mais próximos dos de Soares, o goleador da última década que mais impacto criou no momento de chegada. O brasileiro chegou aos oito golos ao fim do sétimo jogo no onze. Taremi fê-lo na nona ocasião, melhor ainda do que Jackson Martínez, que necessitou de 10 desafios.



Se olharmos para os números desta temporada, os oito golos em 865 minutos significam que o avançado necessita de 108 minutos para faturar. Ninguém no FC Porto marca tão depressa. No Sporting, só Pedro Gonçalves faz melhor: 100 minutos. No Benfica é Seferovic, com um golo a cada 103".