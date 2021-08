"Não interessa quem joga ou não. O Toni Martínez é muito bom"

Declarações do avançado iraniano, MVP Liga Portugal no triunfo do FC Porto sobre o Arouca, por 3-0.

Exibição: "Fizemos um grande jogo. Toda a equipa fez um grande trabalho e tivemos várias oportunidades para marcar. Penso que o meu golo foi importante para mim, para ganhar confiança e espero fazer mais."

Resultado: "Eles são uma boa equipa, mas precisávamos desta vitória. Graças a Deus que ganhámos o jogo e agora vamos ver o que acontece depois das seleções. Esperamos chegar fortes ao próximo jogo e ganhar."

Dupla com Toni: "Todos os jogadores são muito importantes. Não interessa quem joga ou não. O Toni é um avançado muito bom, não foi muito feliz [hoje], mas espero que marque no próximo jogo."

Adeptos: "Toda a gente é muito importante. O mais importante de todos os clubes do mundo são os adeptos. Gostava de jogar com o estádio cheio e não desta forma. Vamos ver se isso é possível no futuro."