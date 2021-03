Taremi: "Não importa se marco ou não, se o FC Porto vencer eu fico feliz"

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, em antevisão ao jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de terça-feira, em Turim.

Motivação: "É um grande jogo porque a Juventus é um grande clube e o FC Porto também. Para nós são 90 minutos de concentração até ao fim do jogo, temos um plano e vamos fazer o nosso melhor. Cada jogo é diferente. Queremos fazer o nosso melhor, não interessa o que aconteceu antes. Temos muita motivação para este jogo. Não é apenas importante para o FC Porto e para os adeptos, é também para Portugal."

Adaptação: "Alguns jogadores vão para grandes equipas e precisam de algum tempo para se adaptarem. O treinador falou disto antes e é normal, já não é necessário falar do passado, eu penso no futuro e no que posso fazer no futuro."

FC Porto vai a Itália para vencer: "Vamos para ganhar o jogo, não pensamos em empatar ou perder. Se pensarmos nisso já perdemos o jogo. Temos um bom plano e o treinador fez uma boa análise. Vamos fazer o nosso melhor e veremos o que acontece no jogo."

Honra que jogar a Liga dos Campeões: "A Liga dos Campeões é uma grande prova e gosto muito de jogar esta prova, como todos. Não é preciso falar do passado, vivo agora e penso no próximo jogo. Será assim até ao final da época. É entusiasmante jogar com a Juventus, se jogar... [risos]."

Pensa em marcar? "Quero fazer o meu melhor para a equipa, não importa se marco ou não. Se o FC Porto vencer eu fico feliz."