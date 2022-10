"Taremi não está com a alegria habitual, mas não há nada que o incomode"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Bayer Leverkusen (2-0), partida relativa à terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Taremi: "Eu sinto que o jogador não está com a alegria que é habitual mas não vale a pena andar à volta disso, não há nada que o incomode. Contra o Braga foi unânime que foi o melhor joagdor em campo, ele tem uma maturidade incrível. Queria alertar, estive a falar com a nossa gente e nós temos jogadores que não têm tanta experiência a este nível. Falo do João Mário, do Galeno, do David Carmo, entre outros, que são jovens e precisam que, num momento difícil, os levantem. É daí a grandeza do nosso público, tem de perceber que esta gente precisa de sentir o suporte de alguém exigente e que tem uma paixão incrível pelo clube. Quando tivermos a noção dos momentos que podem ajudar estes jogadores, vamos ser ainda mais fortes".

Planos para o jogo na Alemanha? "Amanhã temos treino, depois temos viagem para Portimão, onde vamos ter jogo importantíssimo no campeonato. O que não fizemos nas outras duas jornadas da Champions, fizemos hoje. Temos um jogo improtante com o Portimonense, que vive um bom momento, e depois pensaremos outra vez na Liga dos Campeões. Vamos ser competitivos até ao fim".