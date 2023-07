É do Milan que chegará a oferta por Taremi

Italianos colocam rivais na corrida e até se fala de um acordo entre os rossoneri e o avançado. Haverá mesmo oferta em trânsito para a Invicta. Nerazzuris só apalpam terreno. Difícil será convencer o FC Porto

Acreditando no que é soprado de Itália, Milan e Inter estão a digladiar-se na sua histórica rivalidade pelo concurso de Taremi, sendo o avançado iraniano um alvo de ambos, não prioritário e também pouco acessível. Conhecem-se as pretensões do FC Porto em não baixar a guarda no que são as exigências de um valor aproximado dos 25 milhões de euros, nem sequer pensando medir ofertas abaixo dos 20 M€. Os últimos dias elevaram a disputa, pois o avançar do mercado vai revelando negociações mais duras que outras e algumas lutas perdidas.

Pelas mesmas fontes, esperam os dois rivais que seja o empresário Jorge Mendes a tornar frutíferas conversações quanto a uma transferência. Mas, sabe OJOGO que é o Milan quem assume essa dianteira na corrida e, na noite de ontem, chegaram notícias de que os rossoneri já teriam acertado os termos de um contrato com Taremi, havendo expectativa do que responderá o FC Porto a uma oferta de aquisição, que estará em trânsito, neste momento, para Portugal. Ao mesmo tempo, o Milan não perde de vista Danjuma e Chukwueze, atacantes do Villarreal, mas não há condições económicas para os três, além de só lhe restar uma vaga para extracomunitários, como são Taremi e Chukwueze.

Os números de Taremi em Portugal, a experiência na Champions e o facto do futebol italiano não olhar tanto à idade dos jogadores, coloca Taremi no radar do Milan - conheça-se a veterania com que chegaram Ibrahimovic ou Giroud. Já o Inter andará também à espreita, depois de ficar sem acesso a Lukaku, apalpando mais o terreno do que desenhando um plano de ação. O problema de ambos será mesmo a robustez financeira para fazer o FC Porto aceder à libertação do iraniano, mesmo com Mendes a poder agilizar a operação.

