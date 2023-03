Seleção do Irão consentiu empate a um golo na estreia do selecionador Amir Ghalenoei

Taremi não deixou fugir a sua pontaria na seleção do Irão, contribuindo para um empate a um golo com a Rússia, respondendo já na segunda parte, da marca de penálti, a uma desvantagem aplicada por Anton Miranchuk.

O dianteiro apareceu em destaque ao primeiro jogo sob comando de Amir Ghalenoei, sucessor de Queiroz após a saída do português no final do Mundial'2022, prova onde o portista marcou dois golos e assinou uma assistência em quatro jogos.

VEJA O GOLO

Com 22 golos na época dos dragões, Taremi partiu para os compromissos da sua seleção num momento menos fulgurante no clube, regressando a casa num contexto de tensão e muita contestação ao regime de Teerão, que já se conhece de meses anteriores ao Mundial, que ensombraram a participação iraniana na prova.

O goleador do FC Porto foi aposta de Ghalenoei, naturalmente gozando de estatuto de estrela maior e aumentando a curiosidade geral por ser alguém com importante dentro do país. O novo selecionador, representado pelo mesmo agente do avançado, tratou de ter uma conversa particular com Taremi, transmitindo-lhe ideias sobre o papel a desempenhar.

