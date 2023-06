Avançado do FC Porto voltou a anotar três golos, agora na goleada (5-1) ao Quirguistão.

O melhor marcador da última edição do campeonato, Mehdi Taremi, continua com o pé no acelerador e transportou a veia goleadora para a seleção do Irão. Depois de, na terça-feira, ter apontado um hat-trick na goleada aplicada ao Afeganistão (6-1), o avançado repetiu a façanha esta sexta-feira, ao anotar três tentos na vitória folgada sobre o Quirguistão (5-1).

Novamente titular na formação de Amir Ghalenoei, Taremi só precisou de 56' para engordar a conta pessoal na temporada, sendo substituído aos 75', quiçá já a pensar no próximo encontro: será contra o Uzbequistão, na terça-feira, referente à final da Liga das Nações da CAFA.

No encontro de hoje, os outros dois golos foram marcados por Sardar Azmoun e a vitória garantiu o primeiro lugar do grupo B da competição aos "Leões da Pérsia".

Veja os golos de Taremi: