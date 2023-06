Taremi: Liga das Nações antes de decidir o futuro

Avançado joga, na tarde desta terça-feira, a final da Liga das Nações pelo Irão. Depois vai estudar as ofertas de mercado

O assédio a Taremi continua, mas o jogador mantém-se imune a todos os rumores que envolvem o seu nome. Na segunda-feira, o Milan, o Al Hilal, o mesmo clube que está interessado em tirar Sérgio Conceição do Dragão, e o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, voltaram a ser falados na Imprensa internacional como estando interessados na contratação do goleador portista, que, para já, não quer ouvir falar de mercado de transferências.

Milan e Al Hilal são os dois clubes que mais insistentemente têm sido apontados ao goleador iraniano. Vai entrar no último ano de contrato, mas o FC Porto não baixa as exigências e só vende por 20 M€.

Foi essa a indicação, sabe O JOGO, que o jogador deu ao seu empresário, uma vez que pretende manter o foco total em ajudar o Irão a conquistar a Liga das Nações da CAFA, cuja final se disputa na tarde desta terça-feira (16h30), frente ao Uzbequistão. Depois, vai descansar uns dias e só então se sentará para conversar com o agente, Alireza Nikomanesh, para analisar as ofertas que tem em cima da mesa e decidir se abre negociações ou se as rejeita e fica no Dragão.

Descanso: a desgastante época de Taremi termina esta tarde; segue-se um período de férias

Mehdi tem mais um ano de contrato com o FC Porto e a renovação, sublinhe-se, não é um cenário que esteja totalmente afastado, embora nos últimos tempos não tenha havido conversas nesse sentido. A cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros, mas os responsáveis portistas sabem que esse é um valor irrealista para um atleta que já completou 30 anos e, sobretudo, que só tem vínculo por mais um ano. Por isso, estão dispostos a negociar com os interessados, mas não pretendem baixar dos 20 milhões de euros.

Mehdi tem apenas mais um ano de contrato com o FC Porto, que, mesmo assim, não pretende negociar o passe do goleador abaixo dos 20 milhões de euros

Ora, segundo informações da Imprensa italiana, o Milan só está na disposição de gastar metade dessa verba na contratação de um avançado, ainda que o futebol italiano seja apelativo para o iraniano, que prefere manter-se na Europa e a disputar as competições europeias no caso de sair do Dragão. Por outro lado, os árabes do Al Hilal e do Al Nassr não têm problemas de tesouraria - pelo contrário - e o clube que contratou Rúben Neves, e que também está interessado em Sérgio Conceição, acena com um contrato de longa duração e um salário que rondará os 10 milhões de euros anuais, como já foi noticiado há algumas semanas. Em todo o caso, como já dissemos, o goleador dos dragões não parece inclinado a seguir as pisadas de vários craques que nos últimos tempos têm trocado o futebol europeu pelo árabe.

Fechar com chave de ouro ao fim de 62 jogos

Taremi só esta tarde vai terminar oficialmente a temporada, à semelhança de Diogo Costa, Pepe, Otávio e Grujic, que têm jogos por Portugal e Sérvia, respetivamente. O final da Liga das Nações da CAFA, frente ao Uzbequistão, será o 62.º jogo da época para o iraniano: 51 ao serviço do FC Porto e onze pela seleção, nos quais já assinou 41 golos (média de 0,66 por partida). Os últimos 12, sublinhe-se, foram marcados em pouco mais de um mês. Depois de ajudar o Irão a chegar à final desta primeira edição da Liga das Nações da Ásia Central, com dois hat-tricks, Mehdi tenta esta terça-feira somar o seu quarto troféu da temporada, para juntar aos três conquistados pelo FC Porto. Se o conseguir, será o primeiro título ao serviço da sua seleção, que não ganha uma competição oficial desde 2008.

Com os seis golos nos últimos dois jogos pelo Irão, Taremi já passou as quatro dezenas de remates certeiros esta temporada, em 61 jogos oficiais

Pontaria que fica para a história

Taremi tornou-se no décimo jogador do século XXI a marcar três, ou mais, golos em dois jogos consecutivos de seleções. O último a consegui-lo tinha sido Harry Kane, capitão da seleção inglesa, em novembro de 2021. Na altura fez três à Albânia e quatro a San Marino. Mehdi, recorde-se, assinou dois hat-tricks, frente a Afeganistão e Quirguistão, e na tarde desta terça-feiratem a oportunidade de voltar a fazer história, contra o Uzbequistão. Na lista dos dez jogadores constam vários desconhecidos, mas também um vietnamita que atuou no Leixões, Lê Công Vinh. Talal Al-Meshal (Arábia Saudita), Klose (Alemanha), Okazaki (Japão), Parsemain (Martinica), Ali Ashfaq (Maldivas), Eran Zahavi (Israel) e Ali Mabkhout (Emirados Árabes Unidos) completam a lista.