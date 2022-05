Taremi irónico: "Alguém sabe quando começa o estágio da seleção?"

Seleção do Irão está concentrada, mas não há ainda não qualquer jogo de preparação agendado.

A situação que se vive atualmente no seio da seleção do Irão não está a agradar a Mehdi Taremi, avançado do Irão que está entre os convocados. O jogador do FC Porto recorreu à rede social Twitter para, de forma irónica, criticar a Federação de Futebol daquele país asiático.

"Alguém sabe quando começa o estágio da seleção?", questionou.

E o que motivou este tweet? A equipa iraniana ia fazer um jogo particular com o Canadá, mas este foi cancelado. A juntar a isto, é suposto que os iranianos façam um estágio no Catar, mas ainda não há datas marcadas e o Irão continua sem qualquer jogo de preparação agendado.