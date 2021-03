Taremi indignado com a AFC: "Quando é que estas decisões vão acabar?"

Taremi, avançado do FC Porto, indignado com decisão da AFC

Atacante lamenta que o Irão tenha de jogar o apuramento para o Mundial no Barém quando tinha três jogos em casa.

Os constrangimentos causado pelo coronavírus levaram a Confederação Asiática de Futebol (AFC) a tomar a decisão, esta sexta-feira, de nomear o Barém como sede dos jogos das seleções que compõem o grupo C na fase de apuramento para o Mundial"2022 e, com isso, despertou a indignação de Mehdi Taremi.

"Estou a pensar quando é que estas decisões da AFC contra o nosso futebol vão acabar", começou por escrever o atacante do FC Porto no Twitter. "O calor no Bahrein, juntamente com mais algumas razões, fazem-me pensar: porquê ali? Estou também a pensar por que motivo estas decisões nunca acabam", comentou.

Na base da revolta de Taremi está o facto de o Irão se ver privado de receber em Teerão três dos quatro jogos que restam na fase de qualificação. Os iranianos, que ocupam atualmente o terceiro lugar, com menos cinco pontos do que o líder Iraque, deveriam jogar em casa com Hong Kong, Barém e Iraque e fora com o Camboja.

A data prevista para os jogos é de 31 de maio a 15 de junho.