Taremi: goleador diz até já no dérbi com uma marca redonda na mira

Taremi, avançado do FC Porto

Poupado em Mafra, Mehdi será titular no Bessa já a olhar para nova marca.

É sabido que Sérgio Conceição não gosta de falar em gestão, mas, na vitória sobre o Mafra (3-0), o treinador do FC Porto deixou alguns habituais titulares no banco de suplentes, entre eles Taremi.

Poupado na Taça de Portugal, o avançado iraniano tem como certo o regresso à titularidade no sábado, no dérbi da Invicta (20h30), contando com um aliciante extra para a visita ao Boavista.