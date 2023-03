"Taremi, Galeno e Pepê no banco? Estava à espera dessa pergunta..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 3-2 na receção ao Estoril, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Habituais titulares no banco. Porquê? Gestão? "Estava à espera dessa pergunta. Aquilo que me vem à cabeça, se me questionassem sobre a utilização desses jogadores... Primeiro, esses jogadores fazem parte do grupo de trabalho, assim como os que jogaram de início. Em segundo lugar, fizemos um jogo competente em Chaves e demos continuidade ao que fizemos nesse jogo. E depois perceber que há momentos em que, e viram hoje, o Galeno não está ainda a 100 por cento, porque esteve algum tempo parado, o Pepê está durante a semana em grande dificuldade e com o seu espírito de sacrifício é que consegue treinar, mas limitado, e o Taremi ficou no banco, como pode jogar de início, assim como os outros dois atacantes que jogaram em Chaves e iniciaram o jogo hoje e que fizeram uma excelente prestação e cada um fez um golo em Chaves. Não faz sentido estar a fazer essa gestão. Pensei neste jogo, porque se perdêssemos ou perdermos mais pontos fica ainda mais difícil o nosso principal objetivo, que é a conquista do campeonato."