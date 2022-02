Taremi: "Foi um grande trabalho, correu como nós queríamos"

Declarações de Taremi, avançado do FC Porto, à SportTV depois do empate (2-2) no terreno da Lázio. O iraniano marcou e assistiu.

Análise: "Foi um jogo perfeito. Controlámos como queríamos, fizemos aquilo que queríamos fazer. Foi um grande trabalho, correu como nós queríamos."

Contributo com golo e assistência: "Só quero ajudar a equipa. Jogámos muito bem e fomos uma verdadeira equipa."