Taremi após o Tondela-FC Porto: "Foi o meu dia de sorte"

Declarações do avançado iraniano, no final do encontro com o Tondela (1-3)

Jogo: "Todos os jogos são importantes. Temos de ganhar sempre, somos o FC Porto. Obrigado aos adeptos. Foi um grande esforço de todos".

Prémio: "Eu jogo para a equipa, sempre. Foi o meu dia de sorte. Estou muito feliz. Obrigado a todos os jogadores pelo esforço."

Pós-Champions: "Todas as competições são diferentes. Este jogo era muito importante para nós, depois de um jogo da Liga dos Campeões. É muito importante."