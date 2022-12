Taremi faz pontaria a marca importante

Mehdi Taremi é reforço para a visita a Chaves, onde poderá atingir uma marca importante. Regressa do Mundial com um misto de sensações

Mehdi Taremi regressou do Catar com um misto de sensações e prestes a atravessar uma meta importante: está a um jogo dos 400 em toda a carreira. O iraniano de 30 anos soma 203 golos num percurso que começou no Bushehr, da terra natal, e passou por outros dois clubes iranianos, o Iranjavan e o Persepolis, antes de rumar ao Al-Gharafa, do Catar. Em 2018, transferiu-se para o Rio Ave e uma época bastou para convencer o FC Porto.